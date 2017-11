Tours est toujours impuissant en championnat

Nouvelle défaite ce samedi à Lorient.

La victoire contre Nantes en Coupe de la Ligue mercredi n'était donc qu'une éclaircie dans un ciel toujours aussi sombre...

En déplacement à Lorient ce samedi pour le retour du championnat de Ligue 2, Tours a été incapable de marquer un but. Pire, les Ciel & Noir en ont encaissé 2 en seconde période et concèdent donc une nouvelle défaite, la 11ème en 13 journées, ce qui les place toujours tout en bas du classement, à 7 points du barragiste (Lens), et déjà 11 du 1er non relégable (Bourg-en-Bresse, prochain adversaire du Tours FC dans moins d'une semaine à la Vallée du Cher.

Photo d'illustration.