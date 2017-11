Serge Lama en avant-première à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après avoir fêté ses 70 ans et ses 50 ans de carrière en 2013, et après un nouvel album (Où sont passés nos rêves) Serge Lama reprend la route avec une tournée qui débutait ce jeudi au Vinci à Tours.

Serge Lama nous a ainsi fait découvrir les pépites de son nouvel album mais également les plus grands standards qui ont jalonné sa carrière hors du commun..

Entouré de ses fidèles musiciens, sous la baguette de Sergio Thomassi, Serge Lama pendant 2 heures alterner entre cinq nouvelles chansons et ses anciens succès réorchestrés, tel que Les ballons rouges et Vivre tout seul(Bird on the wire).

Devant une salle pleine d'un public tout acquis, qui reprend la plupart de ses anciens standards et qui en redemande encore et encore, Serge Lama termine son récital avec l'incontournable Je suis malade. Pendant de longues minutes le public debout réclamera son retour sur scène et vêtu d'un peignoir rouge Serge Lama reviendra seul pour chanter L'arbre de Noël..

Roger Pichot