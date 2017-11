La réalité virtuelle accessible à tous

La première salle de jeux de Tours s’agrandit cet automne.

Il y a encore peu de temps, la réalité virtuelle, on observait cela avec un regard curieux, envieux et amusé. On se moquait de l’air que nous donnait le casque une fois placé sur le visage, on se disait déstabilisé par les sensations… On voyait vraiment cela comme une nouveauté technologique lointaine, pas forcément faite pour le grand public. C’est en train de changer, et à vitesse grand V (comme Virtuelle).

Deux exemples pour vous le démontrer : en début de semaine, on vous parlait de la médiathèque de St Avertin qui propose désormais d’emporter un casque pour jouer en réalité virtuelle à la maison, comme elle prêterait un livre ou un CD. Par ailleurs, Rue du Grand Marché, la première boutique tourangelle totalement dédiée à la réalité virtuelle va fermer et déménager à Tours Nord pour s’agrandir, face au succès de l’activité.

Aujourd’hui, on vient faire une partie en réalité virtuelle comme on réserve une heure d’escape game avec ses potes. Dans le magasin du Vieux-Tours – qui dispose de tous les équipements pour jouer sur console Sony ou sur PC – il y a de la place pour des groupes jusqu’à 8 personnes, et bientôt 12 dans le local du 25 Avenue Maginot qui sera 4 fois plus grand que l’actuel. A l’accueil, on rencontre Cyprien, un as de l’informatique arrivé dans l’aventure un peu par hasard, en rencontrant son patron sur un covoiturage il y a à peine quelques mois.

« La réalité virtuelle cela reste encore flou pour mal de gens et ils sont curieux d’essayer » explique Cyprien qui n’hésite jamais à proposer une petite démonstration… On se retrouve alors immergé dans un paysage fantastique, sur un bateau… Et on peut regarder à 360°, en haut, en bas, devant, derrière… Il se passe toujours quelque chose… Et les graphismes sont en effet assez saisissants. Ce qui peut perturber ? « Le fait de ne pas voir ses pieds. » Pour le reste, on peut s’exercer sur des jeux de combat ou d’exploration (un simulateur de vol, par exemple)…

En tout cas près de 70 titres sont aujourd’hui disponibles, de quoi varier les plaisirs (mais seulement avec un PC adapté car la réalité virtuelle demande de la puissance). Chez Virtual World, le prix des sessions varie de 10 à 13€ selon le temps de jeu, 15€ en utilisant un tapis qui accroit encore les sensations du casque et qui reste encore très rare en France. Le magasin est ouvert tous les jours de 13h à 22h.

O.C.