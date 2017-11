Les Brigades Numériques : l'innovation au service du social

Un dispositif de sensibilisation aux outils numériques organisé par Coopaxis

Lancées l'an dernier par Coopaxis et La Maison de la Réussite, « Les Brigades Numériques » tiennent actuellement leur deuxième édition. Ce dispositif de sensibilisation aux outils numériques permet à un groupe de jeunes de 18 à 25 ans, issu des quartiers prioritaires et sans emplois, de se familiariser au numérique, devenu indispensable aujourd'hui.

L'originalité des Brigades Numériques, est que ce dispositif est plus qu'une simple formation, puisqu'il propose aux membres de travailler sur un véritable projet concret dans un ou plusieurs quartiers, dans un temps imparti. « Le but est de découvrir les enjeux et les exigences des créations de services numériques, tout en leur permettant d'expérimenter sur un projet concret » explique Malvina Balme qui entoure le dispositif pour Coopaxis.

L'an passé, pendant trois mois, les premières « brigades numériques » avaient construit ainsi un prototype de plateforme de partage d'informations sur le quartier du Sanitas pour les habitants. Un site est né à l'issue de ce projet : Sanitamtam qui permet aujourd'hui à n'importe qui sans inscriptions de proposer des activités, des informations sur le quartier... « Nous avons cherché à travailler sur la valorisation du quartier, montrer qu'il s'y passe plein de choses, sortir un peu des clichés ». Un projet construit de A à Z et autour duquelle l'équipe a pu se familiariser avec différents outils, mais aussi découvrir leur utilité au quotidien. « L'enjeu est qu'ils abordent le numérique, tout en comprenant que cela reste des outils au service du quotidien, que ce n'est pas une finalité en soi » explique Malvina Balmes.

Une expérience enrichissante pour Yazid, qui a participé à cette première édition et qui a décidé par la suite de s'engager en service civique à Coopaxis. « Ce que j'apprécie c'est que l'on apprend à se servir d'outils numériques, mais aussi et surtout le caractère social derrière ces actions » précise-t-il.

Une expérience renouvelée cette année dans le cadre de la venue du rappeur Kery James. Ce dernier se produit en effet le 02 novembre prochain pour sa tournée ACES Tour. Un concert organisé par la Smalla Connexion et qui dépasse le simple aspect artistique puisqu'une bourse pour un projet étudiant sera donnée à l'issue du concert.

Relire à ce sujet notre article sur 37°

Pour accentuer ce volet social, la Smalla a donc proposé à Coopaxis d'organiser une deuxième édition des « Brigades Numériques » autour du concert. Une deuxième édition à laquelle six jeunes sont inscrits pour préparer une exposition multimédia dans le hall du Grand Théâtre le soir du concert : Mur d'expressions de SMS et tweets, Banc sonore... Une exposition qui sera la vitrine du travail réalisé pendant un mois à raison de 4 demi-journées par semaine : mise en place d'un site internet pour l'appel à participation à la population, communication, animation de réseaux sociaux, mise en place d'outils collaboratifs de travail... autant d'étapes au sein d'un travail en équipe avec la découverte pour beaucoup d'outils numériques méconnus jusque là mais qui peuvent s'avérer utiles de nos jours. D'ailleurs, les 6 membres de cette deuxième « Brigade Numérique » sont tous persuadés de l'utilité de cette formation sur un projet concret, dans leurs futures recherches d'emplois.