Match improbable : Tours élimine Nantes de la Coupe de la Ligue 3-1

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

En 3 matchs de Coupe de la Ligue, Tours a marqué plus de buts qu'en 12 journées de championnat. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le club qui pointe aujourd'hui à la dernière place du classement de Ligue 2 a sorti le 3ème de Ligue 1 mercredi soir. Un exploit, n'ayons pas peur des mots. De quoi surtout obtenir un ticket pour les huitièmes de finale de la compétiton. Le TFC est ainsi le seul rescapé des clubs de Ligue 2, et il tombera forcément sur une équipe de l'élite lors du tirage au sort.

Incapable de gagner en championnat depuis le mois d'août, souvent frileux et atone sur le terrain, le club que l'on décrit au bord de l'agonie après chaque rencontre s'est déchaîné devant les 9 400 spectateurs venus à la Vallée du Cher ce 25 octobre. Beaucoup étaient sans doute là pour profiter de l'occasion d'observer une équipe de Ligue 1 sur la pelouse tourangelle... Ils ont été gâtés et régalés par des Ciel & Noir que l'on n'attendait plus. D'autant plus que tout s'est passé très vite : en 5 minutes Tours menait déjà 2-0...

Score final : 3-1, avec une nette domination tourangelle sur la première période puis une seconde mi-temps plus mesurée.

Est-ce le déclic tant attendu du club qui pourrait relancer une saison déprimante ? On ne peut que le souhaiter, mais c'est ce que l'on espérait déjà après la victoire 4-1 en Coupe contre Niort et celle aux tirs aux buts face au Havre... Bref, il faudra concrétiser dès ce week-end à Lorient, actuellement 5ème du championnat. C'est là que l'on saura si l'on a assisté à un éclair et à un sursaut d'orgueil en Coupe ou si Tours a vraiment des atouts jusqu'ici inexploités. Car le chemin est encore long pour sortir la tête de l'eau.

Voici les photos de cet exploit tourangeau par Philippe Maitre et James Techer...