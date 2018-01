[#MIAM] A Tours, Gusto c’est buono

Un nouveau restaurant italien Rue de la Rôtisserie.

L’accent du chef ne trompe pas : chez Gusto les recettes viennent directement d’Italie. Ouvert depuis peu dans le Vieux-Tours, entre la Place Plume et celle du Grand Marché, ce petit restaurant a soigné sa carte et sa déco… D’un côté on profite des belles pierres joliment mises en valeur par la lumière… De l’autre on trouve une farandole de cadres photo bien agencés (mais qui est-ce ?). Entre les deux, des tables hautes ou basses, sobres et confortables. Il y en a pour tous les goûts (2-3 tables sont aussi dispos en terrasse).

A la carte, le choix est assez vaste : antipasti, planches de fromages de la région des Pouilles et charcuterie (idéales pour l’apéro), Burrata (selon arrivage), Friselle (une spécialité du sud de l’Italie à base de blé dur), quelques viandes et les incontournables pâtes avec du parmesan à 36 mois d'affinage (waaah !).

Je vous vois venir… Non, nous n’avons pas oublié de parler des pizzas, il n’y en a pas et cela ne manque pas.

Le midi de notre passage, le plat qui nous intriguait le plus c’était le Vitello con Ventricina piccante. Autrement dit, du veau accompagné de charcuterie piquante. Bien juteuse, la viande arrive recouverte de fines tranches de charcuterie, relevée sans être trop envahissante. Avec une salade et de petites pommes de terres bien cuites et croustillantes c’est vraiment chouette en bouche, équilibré et bien copieux avec un vin blanc italien (pour les amateurs, il y a aussi une collection de cocktails de la botte, dont l’indétrônable Spritz).

On ne pouvait pas repartir sans goûter aux desserts maison. Tiramisu et panna cotta on connait, donc on a commandé un Semifreddo Ricotta e Cioccolato… Donc un parfait chocolat-ricotta. A la texture, on pourrait croire à une mousse au chocolat mais il n’y a aucun œuf là-dedans. En tout cas c’est gourmand et généreux sans être trop lourd.

Pour les tarifs : pâtes + dessert c’est 15€90 le midi, pour notre part il fallait compter 27€ à la carte. Donc plutôt un bon rapport qualité prix, sachant que l’accueil est souriant, prévenant et dynamique (merci pour les gâteaux au fenouil en apéro).