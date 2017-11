Un grand US Tours contre Grandchamp

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Grandchamp n'est pas une équipe qui joue le haut de tableau dans le championnat de Fédérale 3 de rugby. Ce n'est pas le cas de l'US Tours et cela s'est vu sur le terrain de Tonnelé ce dimanche...

Sérieux, efficaces et appliqués, les Tourangeaux ont fait la course en tête pendant tout le match en ayant la main mise sur le ballon. En face, Grandchamp était dépassé, et ne parvenait pas à développer son jeu de quoi donner des airs de jeu fidjien à la démonstration des orange et bleu. Score final : 64-7, de quoi rassurer l'équipe pour la suite de la saison...

Voici les photos de la rencontre...

Philippe Maitre