Ils débutent ce lundi 23 octobre.

Sur la rive nord de la Loire, un chantier se prépare...

A partir de ce lundi 23 octobre et pour une petite semaine on ne pourra pas circuler Rue Jacquart. Elle sera fermée le temps d'enfouir les câbles aériens qui alimentent l'éclairage public, et qui permettent aux riverains d'avoir le téléphone et l'électricité.

En plus de la circulation, le stationnement sera aussi interdit.