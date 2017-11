Des défilés en maison de retraite à Tours et Amboise

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Mardi et mercredi, la marque française B. Solffin, spécialiste de la maille et dont les modèles se destinent aux séniors, organisait deux défilés à Tours et Amboise. Les modèles en laine, soie ou cachemire ont été présentées dans deux résidences services Domitys. 1 animatrice et 3 mannequins ont présenté 30 tenues, parfois jusque dans les chambres des résidents ne pouvant pas se déplacer. 150 personnes y ont participé.