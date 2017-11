Ordonnances Macron : 500 manifestants à Tours ce 19 octobre

Une manifestation à l'appel de la CGT et de Solidaires

Peu de monde s'était déplacé ce jeudi 19 octobre dans les rues de Tours pour la manifestation contre les ordonnances Macron autour de la loi Travail.

Il faut dire que la manifestation n'était pas soutenue par tous les syndicats. En effet seuls la CGT et Solidaires avaient appelés à se mobiliser ce jour. Quelques membres du Parti Communiste ou encore de Lutte Ouvrière étaient également présent dans le cortège qui a remonté l'avenue Grammont, la rue Nationale pour finir devant le siège du MEDEF.

Une petite mobilisation donc pour une "manifestation de transition" selon les syndicats avant une nouvelle journée d'action plus importante prévue la semaine prochaine. Les syndicats sont mobilisés depuis la rentrée contre la politique par ordonnances mais aussi plus généralement contre l'action d'Emmanuel Macron et de son gouvernement.

A noter que du côté de Force Ouvrière, le syndicat tiendra son congrès départemental samedi avec la présence de Jean-Claude Mailly, son secrétaire général. En Indre-et-Loire, Force Ouvrière avait notamment appelé à manifester en septembre dernier contre l'avis de la direction nationale du syndicat, accusée par la base de complaisance envers le gouvernement.