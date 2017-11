Manifestation et grève SNCF jeudi à Tours, bus perturbés vendredi

Nouvelle mobilisation contre les mesures du gouvernement.

"Les luttes se multiplient en France en général, en Indre & Loire en particulier. Les succès des manifestations des 10 et 21 septembre, du 28 septembre des retraités et le 10 octobre pour la fonction publique prouvent que les salariés(es) et les retraités(es) sont mobilisés pour leurs droits et leur pouvoir d’achat mais aussi pour gagner du progrès social" écrivent la CGT, FSU et Sud dans un appel à manifester une nouvelle fois ce jeudi matin dans les rues de Tours. Le rendez-vous est fixé à 10h, toujours au même endroit : Place de la Liberté. La semaine dernière, entre 2 et 3 000 personnes avaient battu le pavé pour défendre la fonction publique.

"Les exigences d’augmentations de salaires, d’emploi et d’amélioration des conditions de travail, par exemple, peuvent-être portées en même temps que le retrait des ordonnances sur le droit du travail" poursuivent les syndicats.

Concernant les perturbations, on en attend quelques unes à la SNCF ce jeudi 19, sur les lignes Intercités, l'axe Tours-Orléans ou Tours-Poitiers. Pour les horaires complets, cliquez ici.

Vendredi, un mouvement est aussi prévu sur le réseau Fil Bleu dans l'agglo tourangelle. Le tram circulera normalement, service normal ou quasi normal sur les principales lignes de bus avec 81% d'horaires assurés, 100% pour les lignes scolaires. Des perturbations sont tout de même à prévoir, les horaires complets sont sur filbleu.fr.