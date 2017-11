Un homme tombé dans la Loire depuis le Pont Wilson

Son corps a été retrouvé en fin d'après-midi.

C'est un fait divers qui rappelle celui survenu au début de l'été près de la Place Choiseul, quand un homme était tombé dans la Loire et avait été retrouvé mort quelques jours plus tard. Vers 15h, les secours ont été alertés pour un homme qui aurait sauté volontairement du Pont Wilson dans une zone à fort courant où l'eau peut atteindre plus de 2m de profondeur. Ce sont les caméras de surveillance qui ont permis de constater le drame.

Rapidement, d'importants moyens ont été déployés sur place. Selon les premières informations, un témoin aurait tenté de porter assistance à la victime en plongeant, sans succès. Des plongeurs professionnels ont été dans l'eau. L'homme a chuté au niveau de la bibliothèque sur la rive sud. Après presque 3h de recherches, le corps a été retrouvé au niveau du pont Napoléon.

Il s'agirait selon les premiers éléments d'un jeune homme d'environ 25 ans qui était hospitalisé au Centre Psychiatrique Universitaire du CHU de Tours.