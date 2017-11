Le Cadre Noir en gala au Parc des Expositions du 15 au 17 décembre

Le Parc des Expositions accueille du 15 au 17 décembre, le gala exceptionnel du Cadre Noir.

Les 15, 16 au 17 décembre 2017, c'est un gala qui devrait attirer beaucoup de monde qui est organisé au Parc des Expositions. Le Cadre Noir de Saumur s'y représentera en effet à 3 reprises. Une première à Tours depuis 2007.

Le Cadre Noir de Saumur c'est le prestige même de l'équitation française, une école historique ayant formé les plus grands officiers de cavalerie française, mais aussi les plus grands champions d'équitation, dont 9 médaillés olympiques.

Installé à Saumur depuis 1814, Le Cadre Noir autrement appelée Ecole Nationale d'Equitation (ENE) bénéficie ainsi d'une aura et d'une image unique en France ou à l'étranger. Ici, l’équitation de tradition française, inscrite par l'UNESCO en 2011 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité y est fièrement enseignée.

Au Cadre Noir c'est ainsi « l'harmonie des relations entre l’homme et le cheval » qui est enseignée, l'homme devant respecter le corps et l'humeur de son partenaire, ce dernier étant éduqué en « sans effets de force et de contraintes ».

Un savoir-faire que Le Cadre Noir rend public chaque année dans le cadre de représentations publiques dans Le Grand Manège de Saumur ou lors de galas extérieurs.

Le Grand Manège du Cadre Noir (c) Claire Vinson

Des galas là encore prestigieux qui s'exportent au Portugal, en Suisse ou encore au Japon et donc à Tours en décembre prochain. Le Cadre Noire présentera alors son nouveau spectacle qui comprendra 30 chevaux, 20 écuyers et 15 tableaux où musique et art équestre se mettront en scène pendant 1h30. Un spectacle dans lequel la Loire sera la narratrice d'un voyage onirique retraçant l’épopée du Cadre Noir et de l’Equitation de tradition française.

Plus d'informations sur le site d'AZ Prod, l'organisateur des dates tourangelles.

