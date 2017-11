Philippe Briand a « honte » de la navette Tours / St-Pierre-des-Corps

Le président de la métropole est prêt à payer pour des améliorations.

Philippe Briand parle souvent de la navette SNCF entre Tours et St-Pierre-des-Corps. L’élu LR qui préside Tours Métropole est un nostalgique de l’époque où des trains reliaient les deux gares en permanence toute la journée. Alors il ne manque jamais une occasion de plaider pour son retour quitte à employer des mots forts et à froisser la SNCF. Il l’avait fait en juin dernier lors de l’inauguration de la Passerelle Fournier au-dessus des rails… Il a recommencé ce lundi soir au détour d’un débat sur la deuxième ligne de tramway.

« Quand un TGV met 55 minutes pour faire Paris / St-Pierre-des-Corps, il faut que la liaison St-Pierre-des-Corps Tours soit aussi rapide. J’ai reçu des cadres de la SNCF. Ils me semblent plus ouverts que la compagnie ferroviaire ne l’a été à une époque. » Néanmoins, l’ancien député reste mécontent du service : « j’ai honte chaque fois que je prends la navette. Ce n’est pas propre ! Quelle image on donne de la métropole ? Je suis prêt à payer pour la réfection des quais de la gare mais la SNCF dit que ce n’est prévu que pour 2022-2024. On ne peut pas rester comme ça avec des quais défoncés et rouillés. On va donc continuer d’essayer de faire des choses… »

