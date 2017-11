"Tous les rêves du monde" : la réalisatrice à Tours vendredi

Elle rencontrera les spectateurs des Studio.

Vendredi 20 octobre les cinémas Studio de Tours reçoivent Laurence Ferreira Barbosa pour son film « Tous les rêves du monde ». Elle présentera la séance de 19h45 pour ce film en salles à partir de ce mercredi 18.

« Tous les rêves du monde » est un film avec Pamela Constantino-Ramos, Rosa Da Costa…

Pitch :

Pour parler de la communauté portugaise qui vit en France et est restée le plus souvent très attachée à son identité et ses valeurs, la réalisatrice a choisi de faire le portrait d’une jeune femme de la deuxième génération dont les parents ont émigré à la fin des années 80. Elle s’appelle Pamela, est empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et l’amour de sa famille. Pour vivre sa vie et trouver son chemin entre la France et le Portugal, elle va choisir, sous l’influence d’une ado intrépide et rebelle, de faire un pas de côté… On avait aimé les précédents films de L. Ferreira Barbosa, dont le très beau Les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel (1993). Et un film qui parle de la communauté portugaise rarement évoquée au cinéma ne peut qu’attiser notre curiosité…

