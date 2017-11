Les deux entraîneurs du Tours FC remerciés par le club

Après la défaite contre Valenciennes.

2 points en 11 matchs, 9 défaites et deux nuls... Le bilan du Tours FC en Ligue 2 cette saison est catastrophique, malgré ses deux succès en Coupe de la Ligue. Dernier du championnat depuis le mois d'août il voit l'objectif du maintien se compliquer de plus en plus chaque semaine.

Alors il fallait un électrochoc... Comme d'habitude, c'est l'équipe d'entraînement qui trinque. Celle-là même qui avait cartonné en fin de saison dernière pour remonter la pente. Ce dimanche soir, le président Ettori a "déchargé provisoirement" de leurs fonctions Gilbert Zoonekynd et Nourredine El Ouardani qui encadraient l'équipe. Ils seront remplacés par Sébastien Gondouin, second entraîneur adjoint qui se chargera de l'intérim en amont du match contre Sochaux ce vendredi puis de la réception de Nantes (Ligue 1) la semaine prochaine. Tout cela en attendant la nomination d'un permanent.

Ce n'est pas tout : Fabrice Bertone, directeur général, n'a désormais plus aucune fonction sportive.

L'an dernier, le remaniement en cours de saison avait été salvateur. Cette fois-ci, on aimerait en dire autant mais rien n'est moins sûr, tant l'équipe parait difficile à relever malgré un recrutement conséquent...