L'ancien patron d'Airbus en conférence à Tours

Louis Gallois est invité par Entraide et Solidarité.

A l’invitation d’Entraide et Solidarités (ex-Entraide ouvrière), Louis Gallois sera mercredi 18 octobre à Tours. Le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex-FNARS, qui regroupe plus de 800 associations en France) animera une conférence publique sur « l’insertion, des parcours vers l’emploi ».

Ce haut fonctionnaire et dirigeant de très grandes entreprises (SNCF, EADS…), interviendra l’après-midi à partir de 14h à la mairie de Tours. La rencontre, gratuite et ouverte à tous, comportera une présentation des structures d’insertion par l’activité économique, un échange avec la salle, et une table ronde réunira représentants de la direction du Travail, employeurs et salariés en insertion.

En clôture, le président de la FAS remettra la croix de chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Marie-Paul Legras-Froment, présidente d'Entraide et Solidarités.

Renseignements : infos@entraideouvriere.org (02.47.31.87.00).

D'après communiqué.