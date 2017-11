Le Tours FC a encore perdu (cette fois à Valenciennes)

L'équipe a tenu une mi-temps avant de céder.

On est au-delà de l'hemorragie, on peut carrément parler d'hécatombe. Ce vendredi Tours est parti jouer la 11ème journée de Ligue 2 à Valenciennes. Dans leurs bagages, les joueurs avaient emmené un peu d'espoir. Celui de marquer des points pour reprendre un peu de bouteille dans ce championnat et sortir la tête de l'eau, alors qu'ils sont bloqués à la 20ème et dernière place depuis le mois d'août.

Ça aurait pu être le match du déclic, celui que tout le monde attend. A défaut de succès, les Tourangeaux auraient au moins pu ne pas perdre et ramener le point du match nul. A la mi-temps on y croyait un peu, il y avait 0-0. Mais les Nordistes ont fini par trouver la faille. Et même les failles.

En seconde période, Tours a donc (encore) craqué. D'abord à la 57ème minute, puis à la 84ème. 2-0 score final. 2 c'est aussi le nombre de points des Ciel & Noir depuis le début de la saison. Ils ont 3 points de retard sur le 19ème, Quevilly-Rouenj, et déjà 7 sur Lens, barragiste. Quant à l'écart avec le 1er non relégable, ce n'est plus un fossé, c'est un ravin : Bourg-en-Bresse a 10 points de plus...

Photo d'archives.