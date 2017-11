Des Bonnets Rouges enchaînés au siège d'InterLoire

Ils dénoncent notamment le rattachement du Muscadet à l'appellation "Val de Loire"

Ce vendredi aux alentours de 17h, une petite dizaine de Bonnets Rouges de la mouvance indépendantrice bretonne se sont enchaînés au siège d'InterLoire à Tours.

Le collectif issu du mouvement "Bonnets Rouges / Le Frelon", a publié un communiqué allant avec l'opération. On peut y lire : "Les vins bretons n'ont rien à faire avec les vins du Val de Loire. [...] Muscadet, Gros-Plant, Côteaux d’Ancenis… Ce sont nos vins bretons. InterLoire, l’interprofession des vins du Val de Loire les a annexés. Elle cultive la confusion et le mensonge dans l’esprit des Français et des consommateurs étrangers, au détriment de nos vins traditionnels. [...] Un fleuve ne crée ni un pays, ni un terroir, ni une identité."

La Fédération des vins de Nantes, a elle fait savoir qu’elle se désolidarise de l’action.