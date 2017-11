Un lundi gourmand en gare de Tours

Avec le chef de La Roche Le Roy.

Le temps d'une journée, vous pourrez manger autre chose qu'un sandwich industriel en gare de Tours. A l'occasion de l'opération Chefs en gare, la SNCF invite un jeune chef qui prend de plus en plus d'importance dans le paysage tourangeau : Maximilien Bridier (lire son portrait sur 37 degrés).

A 27 ans, et après plusieurs voyages et expériences dans de grands restaurants, il a rejoint La Roche Le Roy depuis un an et animera une cuisine mobile devant les voyageurs ce 16 octobre de 11h30 à 14h, pile pour la pause déjeuner.

Plus tard dans l'après-midi, les élèves du lycée Albert Bayet de Tours proposeront une démonstration culinaire dans le hall (ce sera de 15h à 17h). L'animatrice Carinne Teyssandier (France 5) participera aussi à cet événement.

Ajoutons encore que jusqu'au 20 octobre, plusieurs produits gourmands sont mis à l'honneur à proximité des quais : pommes de terre, biscuits, miel ou poires. Les producteurs viendront les faire déguster et les vendre lors de marchés éphémères.