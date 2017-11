Ligne B du tram de Tours : 1er débat officiel lundi en conseil métropolitain

Il sera aussi question des tarifs de l'eau.

C'est officiel depuis le 30 septembre : Tours Métropole s'engage pour la construction d'une seconde ligne de tramway dont les terminus souhaités ont été dévoilés : St Cosme à La Riche et la Papoterie à Chambray, soit à deux entrées du périphérique. Entre les deux, les rames passeront par les deux sites phares du CHU (Bretonneau et Trousseau), mais on ne sait pas encore qui du Boulevard Béranger ou du Boulevard Jean Royer sera retenu pour le tracé. Idem entre l'Avenue de Grammont et le Sanitas, il y a débat.

Ce lundi soir, les élus de la métropole vont avoir l'occasion de s'exprimer publiquement sur le sujet car le lancement de ce chantier figure à l'ordre du jour de la réunion du conseil métropolitain (publique, elle débutera à 19h30 au siège des Deux Lions).

A LIRE AUSSI : Le point sur les projets de tracés

Cette deuxième ligne devrait voir le jour en 2023-2024 après les étapes nécessaires de consultation publique, déclaration d'utilité publique, recherche de financements, travaux... Le coût estimé est quant à lui de 257 millions d'euros pour une capacité située à 39 000 voyageurs par jour.

Dans le même temps, Tours Métropole veut engager les réflexions et études préalables vers une troisième ligne dont l'objectif sera la desserte de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et sa gare TGV. Des questions qui seront sans doute évoquées ce 16 octobre.

Par ailleurs, voici les autres sujets à l'ordre du jour :



INSTITUTIONS : rapporteur Monsieur Philippe BRIAND;



01) Compte rendu des décisions adoptées par le bureau dans sa séance du 12 septembre 2017, des arrêtés n° A2017-83 à n° A2017-95 et des marchés attribués en août 2017.



FINANCES : rapporteur Monsieur Christian GATARD;



02) Attributions de fonds de concours aux communes.



03) Attribution d'un fonds de concours aux Communes destiné aux illuminations de fin d'année 2017.



04) Exercice 2017- budget principal - décisions modificative n°3.



RESSOURCES HUMAINES : rapporteur Monsieur Alexandre CHAS;



05) Mise à disposition d'un agent de la Ville de Joué-lès-Tours auprès de Tours Métropole Val de Loire.



06) Conditions d'emploi du Directeur général des services.



MOBILITES : rapporteur Monsieur Fréderic AUGIS;



07) Versement transport : exonération de la fondation Bernard Vendre AMIPI.



08) Approbation de la convention relative à la Centrale d'Information Multimodale



09) Approbation de la seconde ligne de tramway de Tours Métropole Val de Loire.



HABITAT : rapporteur Monsieur Christian GATARD;



10) Projet de décision portant révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage – Avis.



ENERGIE : rapporteur Monsieur Jean-Luc GALLIOT;



11) Avenant n°21 à la convention de concession de chauffage urbain de la vallée du Cher.



CREMATORIUM ET POMPES FUNEBRES : rapporteur Monsieur Bertrand RITOURET;



12) Opérations funéraires - Approbation du principe de recours à une délégation de service public pour l'exploitation du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium.



EAU - ASSAINISSEMENT : rapporteur Monsieur Bertrand RITOURET;



13) Approbation du choix du délégataire - Délégation de l'exploitation du service public de production et distribution d'eau potable sur les communes de Fondettes, Luynes, Saint Etienne de Chigny



14) Tarification de l'eau potable sur les communes de Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny