Baisse des APL : une manifestation samedi à Tours

Les allocations logement ont diminué de 5€ au 1er octobre.

C'est une des mesures les plus critiquées du nouveau gouvernement : la baisse de 5€ des allocations logement depuis le 1er octobre pour des millions de locataires. Pour dénoncer cette disposition, des manifestations sont prévues ce samedi à Tours et dans plusieurs villes de France à l'appel d'un collectif regroupant 64 organisations et baptisé Vive l'APL.

"Cette mesure attaque les locataires, les mal logés, les organismes HLM et leurs salariés, alors que les inégalités se creusent, que le nombre de demandeurs de logement social augmente et que les secteurs immobiliers et locatifs privés sont épargnés…" explique le tract qui appelle à un rassemblement ce 14 octobre à 14h devant la mairie de Tours.