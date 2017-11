Elle encourage les Tourangeaux à franchir les frontières

Cette entrepreneuse s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers.

Elle parle aussi bien le français que l’allemand, l’anglais et l’espagnol : Britta Vincent et quadrilingue et c’est évidemment un atout pour son travail. Née en Allemagne d’un père lituanien et d’une mère germanique, elle est arrivée en Touraine par amour il y a 20 ans et veut aujourd’hui s’investir à son échelle pour aider les Tourangeaux à faire parler d’eux à l’international.

Depuis 6 mois, Britta Vincent est donc la tête d’International-sur-Loire, une entreprise multicartes avec laquelle elle veut à la fois parler aux entrepreneurs, aux étudiants et aux particuliers : « après des études de langues, une expérience pour une compagnie aérienne ou un poste d’assistante de direction j’ai été licenciée et c’est ce qui m’a poussé à me lancer. J’ai toujours aimé les projets innovants et je trouve que c’est important de donner des ailes aux Tourangeaux, surtout depuis l’obtention du statut de métropole. L’agglomération prend une autre dimension. Le problème c’est que les gens ne se rendent pas compte de leurs richesses, ils sont juste contents de réussir en Touraine et ne pensent pas que leurs services ou leurs produits peuvent intéresser à l’international. »

Présente en mai dernier sur la Foire de Tours pour le compte de la ville de Minneapolis, Britta Vincent peut donc à la fois proposer ses services d’interprètes ou développer des contacts pour ouvrir de nouveaux marchés. Elle envisage aussi de représenter des entreprises sur des salons internationaux ou d’organiser des visites de clients étrangers en France.

« L’idée c’est d’oser aller de l’avant » explique l’entrepreneuse qui applique le même slogan pour les jeunes désireux de vivre une expérience à l’étranger. Elle a ainsi noué des contacts avec des écoles pour organiser des séjours linguistiques à Wimbledon en Angleterre ou à Boston. Son ambition est aussi de faire venir des étudiants à Tours… « Pour une semaine, ou pour 3 mois. » Elle propose enfin des cours de français à qui le veut, avec une spécificité qu’elle affirme unique à Tours : une immersion d’une semaine chez le professeur pour préparer un examen.