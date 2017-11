Exposition de photos contre le cancer du sein

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Des femmes et des fleurs : jusqu'à ce jeudi 12 octobre, l'Hôtel de Ville de Tours accueille une exposition de Léa Périer et Denis Gamay, "L'Ombre des fleurs". On y découvre des photos de femmes dont les poitrines nues sont entourées de fleurs. Une communion entre la femme et la nature, entre la peps des fleurs et la douceur de la peau... Les tirages seront vendus dès 19h ce 12 octobre au profit de l'association Au Sein des Femmes qui s'investit dans la prévention des cancers.