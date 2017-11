Contrat rempli pour l'haltérophilie tourangelle

Un beau week-end de compétition.

Samedi 7 octobre s'est déroulé au gymnase Gustave Eiffel de Tours le coup d'envoi de la saison d'haltérophilie, au menu de cette grande journée il y avait : Plateau hommes + Equipes Régionales, Plateau femmes + Equipes Régionales et Match Nationale 2 Hommes



Cette compétition, la première de la saison, était organisée par l'USTH avec le soutien de la ville de Tours. C'était l'occasion pour les compétiteurs de l'USTH de poser les bases de la nouvelle saison.



Chez les hommes, l'équipe régionale ouvrait le bal avec :



- Medhi GUELLAZ (Arraché : 50 - Epaulé Jeté : 65 – Total : 115)

- Germain CHAVIGNY (Arr : 60 – EpJ : 73 : Total : 133)

- Jeremy DESMARCHAIS (Arr : 88 – EpJ : 97 : Total : 185)

- Thomas DELALANDE (Arr : 65 – EpJ : 85 : Total : 150)

- Quentin CHALON (Arr : 75 – EpJ : 95 : Total : 170)



L'objectif de ces 5 garçons était de se rapprocher des 950pts IWF (les points étant calculés à l'indice par rapport au poids de corps et du total soulevé). Contrat rempli avec un total à 937, 45pts qui leurs permet de prende la 2éme place du championnat. Un très bon match pour ces compétiteurs. D'autant plus, que pour Thomas et Quentin c'était leurs premiers pas en compétition ! Mention spécial pour le jeune cadet Medhi GUELLAZ qui bat ses records personnels sur cette première sortie bon présage pour la suite de la saison.



Le match suivant était l'occasion de voir les filles de l'USTH en actions, avec :



- Natacha GODOF (Arraché : 42 - Epaulé Jeté : 65 – Total : 107)

- Anne Flavie PITOU (Arraché : 37 - Epaulé Jeté : 40 – Total : 77)

- Chloé SOUCHU (Arraché : 53 - Epaulé Jeté : 74 – Total : 127)

Cette équipe prend la 3ème place du classement, là aussi avec une première participation pour Anne-Flavie PITOU qui réalise une bonne performance technique.



Ces deux coéquipières ne sont pas en restent et réalisent la classe Interrégionale. Chloé SOUCHU, en pleine forme, qui redémarre cette saison à 5kg de son meilleur total, qui lui a permis de prendre la 2éme place du Grand Prix Fédéral la saison passée, son objectif pour cette saison étant les championnats de France.



Sur ce plateau en « guest star » l'internationale et championne d'Europe en titre : Anaïs MICHEL du club de l'AAJ Blois, venu faire ses derniers réglages avant les championnats du monde en Décembre prochain a ANAHEIN (Etats Unis).



A offert au public tourangeau une très belle prestation en réalisant 79kg a l'arraché et 96kg a l'épaulé jeté, ratant de peu 99kg au jeté sur sa troisième barre, pour un poids de corps de seulement 49kg...



Pour le dernier match de la journée l'USTH rencontrait les clubs de Lorient et St Avé en Nationale 2. L'équipe tourangelle etait composé de :

- Benjamin COT (Arr : 100 – EpJ : 115 : Total : 215)

- Jeean François COLLE (Arr : 103 – EpJ : 120 : Total : 223)

- Jean Baptiste ROQUES (Arr : 85 – EpJ : 105 : Total : 190)

- Benoit MUNDWILLER (Arr : 91 – EpJ : 117 : Total : 208)

- Pierre DORMIEU (Arr : 105 – EpJ : 73 : Total : 120)



L'objectif de cette première journée de championnat était de s'approcher au maximum de la barre des 1300pts IWF. Ce qui permettait d'atteindre le premier tiers du tableau de la N2. C'est chose faite avec un match d'anthologie, où ils totalisent 1296,82pts, qui les classent 2ème de la journée derrière le Club de St AVE a 1443,56 et 10ème de la Nationale 2 sur 36 clubs. Mention spéciale a JF COLLE qui c'est illustré avec un gros total a 223kg après un an sans compétition. A noter, le retour de Benoit MUNDWILLER sur les plateaux après quelques années d'absence ! Un bon début de saison pour les différentes équipes de l'USTH, qu'il faudra concrétiser sur les prochaines journées de championnat.



Le 2éme tour de N2 se déroulera le samedi 4 novembre l'USTH se déplacera a EVRON et rencontrera VANNES.







Texte transmis par l'USTH