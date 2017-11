CHU de Tours : un vélo pour recharger son portable et prévenir le cancer

Une première dans un CHU français.

Si vous êtes en rade de batterie, allez donc à l'hôpital Bretonneau de Tours. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le CHU soigne aussi vos téléphones. Depuis ce mardi 10 octobre, l'établissement est le premier CHU de France à installer dans son hall un vélo électrique pour recharger un portable. Des engins de ce genre, ça existe déjà, notamment dans les gares (pas à Tours). Le concept : vous branchez votre téléphone sur la prise du vélo (il faut avoir votre chargeur avec vous) et si vous pédalez 15 minutes la batterie sera de nouveau au top de sa forme.

Ce service est mis à disposition gratuitement par l'hôpital tourangeau, juste en face de la salle d'attente pour les urgences ophtalmologiques. Et il y a une arrière pensée : l'objectif est de faire de la prévention comme l'explique le Dr Somancy Sengchanh Vidal : "40% des cancers pourraient être évités avec une bonne hygiène de vie (ne pas fumer, faire du sport, éviter l'alcool...). Cela permet aussi de mieux tolérer les traitements et de prévenir la récidive si l'on fait une activité physique adaptée."

L'idée est aussi de faire passer un message de manière ludique : "les gens fuient parfois les stands de prévention et on peut les comprendre. Donc cet outil permet d'accrocher les gens, pouvoir parler de nos actions comme le dépistage du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans à qui on conseille une mammographie tous les deux ans. On cherche désormais des idées pour faire parler d'autres maladies comme le cancer colorectal" détaille la professionnelle du CHU.

Concernant le cancer du sein, 62% des Tourangelles se font dépister, la 2ème taux le plus important de France avec presque 10 points de plus que la moyenne nationale. Mais il reste des freins à lever comme la peur des rayons voire celle d'un surdiagnostic (une tumeur qui n'aurait pas évolué mais tout de même traitée comme un cancer, en vertu du principe de précaution) : "on estime que cela concerne 7 à 20% des cas selon les études mais en l'état actuel de la médecine on ne sait pas détecter si un cancer va dégénérer ou pas voilà pourquoi on traite tous les cancers dès qu'ils sont diagnostiqués. Il y a tout de même des recherches qui sont menées pour analyser la tumeur et détecter son potentiel d'agressivité. Peut-être un jour on ne traitera plus tous les cancers du sein" explique le Dr Sengchanh Vidal.

Prochains événements d'Octobre Rose : journée rose samedi à La Riche et dimanche dès 10h rando et parcours ludique à St Avertin, dans le parc de Cangé. Le SAS Triathlon propose une petite randonnée ludique, agrémentée d’ateliers sportifs et de santé. Accessible à tout âge et recommandé aux familles avec enfants ou poussettes. Au départ du Château de Cangé, Saint-Avertin-Sports propose une boucle de 8.5 kms incluant un parcours dans le bois des Hâtes. le CCDC distribuera gracieusement des tee-shirts et des ballons roses avec les bénévoles de La Ligue contre le cancer et de CANCEN. Une urne sera à disposition pour des dons libres dont la totalité sera remise aux deux associations présentes.

Autre événement à Chinon avec les Dragon Ladies Lo.Ve (Loire et Vienne). Des rameuses issues de toutes les régions de France ont choisi de faire un périple de 30 kilomètres sur les rivières Vienne et Loire pour la "Descente des trois châteaux" que sont Chinon, Montsoreau et Saumur. Une aventure haute en couleur avec des bateaux qui rappellent ceux des vikings. Départ des quais de Chinon ce samedi 14 octobre à 10h.