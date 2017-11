La fonction publique va manifester à Tours ce mardi

Une mobilisation doublée d'un appel à la grève.

Après les deux rassemblements intersyndicaux contre les ordonnances réformant le code du travail (2 et 4 000 personnes s'étaient réunies à Tours), les organistations représentant les salariés appellent cette fois la fonction publique à descendre dans la rue ce mardi 10 octobre. Déjà très mobilisés dans les deux précédents cortèges, les fonctionnaires ont plusieurs revendications à faire valoir auprès du gouvernement :

"Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s’accumulent pour les agent.e.s de la Fonction publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence, perspective de 120 000 suppressions d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique... (...) Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et négativement le pouvoir d'achat de plus de 5,4 millions d’agent.e.s public.que.s et fragilisent les services publics rendus aux usagers. C'est inacceptable" peut-on lire dans le tract qui apelle à manifester.



Les organisation syndicales "exigent une véritable négociation salariale qui aboutisse à une réelle reconnaissance du travail, des missions et de l'engagement professionnel des agent.e.s par une augmentation du pouvoir d'achat et la revalorisation des carrières, le non rétablissement de la journée de carence et les moyens nécessaires pour permettre aux agent.e.s d'exercer leurs missions de services publics."

Un rassemblement est donc prévu à Tours ce mardi 10 octobre, il partira de la Place de la Liberté à 14h30. Des difficultés de circulation seront à prévoir en centre-ville, notamment sur l'Avenue de Grammont.