Qualité de vie au travail : une journée pour en parler

Dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, une journée de rencontres et de débats est prévue ce jeudi 12 octobre de 9h à 18h au CFA de la ville de Tours. "Un événement participatif avec des conférences interactives, des témoignages inspirants et des ateliers ludiques pour repartir avec des outils pratiques et des idées novatrices" promettent les organisateurs.

Liste des invités :

• Professeur Philippe COLOMBAT, directeur du service d’Hématologie et Thérapie Cellulaire au CHU Bretonneau de Tours : il est à l’origine de la mise en place d’espaces d’échanges et d’une démarche projet à destination du bien être des soignants et des personnes malades pour un travail soigné

• Alexandre JOST, fondateur du thinktank de la Fabrique Spinoza : il a créé le premier baromètre trimestriel du bonheur citoyen. Il accompagne la transformation des organisations pour plus de bonheur au travail

• Michel HERVÉ, fondateur du Groupe Hervé, spécialisé dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes et de technologies dans le bâtiment : il est le pionner de la démocratie concertative au sein de l’entreprise

• Antoine BLONDEL, directeur général de l’ADHAP Services à Rouen : il s’inspire du modèle Néerlandais Buurtzorg qui révolutionne les soins à domicile, il parlera de l’entreprise vivante

• Henri SENDROS MILA, président de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation : il présentera la mise en place du dispositif de médiation interne en entreprise pour le développement de la qualité relationnelle et un meilleur dialogue social



Renseignements et inscriptions : a_b.martinez@icloud.com / 06.81.41.03.23