Mairie de Tours : Xavier Dateu officiellement candidat

Il sera face à Christophe Bouchet.

Ce n'était plus vraiment un secret. On attendait seulement l'officialisation de l'information. Elle est arrivée ce samedi soir, par le biais d'un communiqué très court : seulement 5 lignes et une phrase pour communiquer l'information principale. Cette fois, ça y est, Xavier Dateu est candidat pour devenir le nouveau maire de Tours en remplacement de Serge Babary qui a démissionné pour le Sénat.

Adjoint aux sports depuis l'arrivée aux affaires de la droite et du centre en 2014, Xavier Dateu sera opposé à Christophe Bouchet après les retraits de Thibault Coulon et Yves Massot.

Pour l'instant, il ne dit rien publiquement des détails de son projet pour la ville, au contraire de son concurrent. Soutenu par l'actuel maire par intérim Jacques Chevtcheko, celui qui est aussi conseiller départemental (mais pas élu à la métropole) devra tout de même détailler ses ambitions ce jeudi 12 octobre devant les élus de la majorité. C'est ensuite eux qui départageront les candidats avant une élection en bonne et due forme lors d'un conseil municipal extraordinaire programmé le 17 octobre.