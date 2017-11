La Maison de la Réussite a un an

Inaugurée l'an passé au Sanitas, La Maison de la Réussite de Tours organise des portes ouvertes ce samedi.

Inaugurée le 1er octobre 2016 dans les locaux de l'ancien collège Pasteur en plein coeur du quartier du Sanitas à Tours, la Maison de la Réussite fête ses 1 an ce 7 octobre avec des portes ouvertes. L'occasion de faire le point avec Olivier Rossi son directeur.

"C'est une structure nouvelle qui n'existait pas, tout a été monté de A à Z" rappelle en préambule Olivier Rossi qui est accompagné dans ses missions par deux autres salariées, Hakima et Ornella.

Destinée en priorité aux habitants des sept quartiers prioritaires de la ville (Sanitas, Fontaines, Rives du Cher, Europe, Maryse Bastié, Bords de Loire et Rochepinard), la Maison de la Réussite est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’action et d’orientation qui intevient sur trois sujets notamment : le soutien aux parents en demande d’aide, de conseils ou d’accompagnement dans leurs difficultés quotidiennes, l’aide aux lycéens et apprentis dans leur parcours scolaire et de formation et l'aide aux habitants des quartiers prioritaires souhaitant monter leurs entreprises. Tout comme l'adjointe en charge de la politique de la ville Chérifa Zazoua, Olivier Rossi évoque "une première année satisfaisante".

8 partenaires pour diversifier les activités

"250 personnes ont pu bénéficier de nos services" explique le directeur avant de préciser : "Nous sommes une structure sociale, nous ne faisons pas de politique du chiffre". En lien avec huit partenaires conventionnés (UFC Que Choisir, CRIA 37, Entraide Ouvrière, Coopaxis, La Chambre des Métiers et de l'Artisanat, le Réseau Entreprendre...) les salariés de La Maison de la Réussite proposent un accueil gratuit à celles et ceux qui poussent la porte et tentent de trouver des solutions à des situations parfois complexes. "Ici il n'y a rien à gagner, si ce n'est avoir une oreille permettant de réfléchir ensemble à certaines problématiques du quotidien et se faire orienter vers des solutions pour s'en sortir. On travaille essentiellement sur la confiance". Et le directeur de prendre l'exemple sur des lycéens (environ 25) accueillis dans le cadre du soutien scolaire, parfois en difficultés et qui tous s'en sont sortis avec leur diplome en poche (8 avaient un examen). "Le partenariat avec l'Université pour l'engagement étudiant a d'ailleurs été renouvelé et cette année 8 étudiants encadreront le soutien scolaire, cela nous permet d'ouvrir à plus de lycéens encore".

Une majorité d'usagers du Sanitas

Soutien scolaire, coaching personnalisé, brigades numériques avec Coopaxis..., autant d'activités menées avec un budget de fonctionnement annuel de 10 000 euros (hors masse salariale et coût du bâtiment) seulement. Des actions qui touchent aujourd'hui des usagers venant à 60% du Sanitas, où la structure est implantée. Pour le reste ce sont essentiellement des habitants des quartiers de l'Europe ou encore des Rives du Cher. "Nous sommes présents dans beaucoup de fêtes de quartier pour nous faire connaître" explique Olivier Rossi, conscient également du travail qu'il reste à mener en direction des quartiers où la Maison de la Réussite n'est pas encore connue, comme à Maryse Bastié ou aux Bords de Loire.

A noter : Les Portes Ouvertes de la Maison de la Réussite auront lieu ce samedi 7 octobre de 9h à 12h30 (92 rue du Sanitas).