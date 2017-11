Mairie de Tours : Yves Massot soutient Christophe Bouchet

Le Conseil Municipal doit élire le nouveau maire le 17 octobre.

Annoncé ces derniers jours comme candidat à la succession de Serge Babary, Yves Massot a annoncé ce jeudi 05 octobre qu'il ne se présentait finalement pas au poste de maire de Tours.

"Jusqu’à ce jour, j’ai postulé considérant en avoir la légitimité [...] Cette candidature ne représente pas pour moi un dessein personnel et encore moins une ambition mais une volonté indéfectible d’être au service de l’intérêt général." écrit l'actuel adjoint à la circulation avant d'annoncer sa préférence et son soutien à Christophe Bouchet comme maire de Tours :

"Après de nombreux entretiens avec Christophe Bouchet, nous avons constaté que nous partagions les mêmes valeurs, que notre vision politique était identique et qu’il était nécessaire de faire alliance. Dans ces circonstances, j’ai décidé de ne pas me présenter aux deux scrutins des 12 et 17 octobre prochains."

Pour rappel, la majorité municipale doit se réunir le 12 octobre pour désigner le candidat qu'elle présentera au Conseil Municipal qui doit se réunir le 17 octobre prochain pour élire le nouveau maire. A l'heure actuelle, seul Christophe Bouchet a officiellement déclaré sa candidature et annoncé les orientations qu'il souhaite fixer pour la fin du mandat, tandis que les autres prétendants régulièrement cités, Xavier Dateu (après avoir déclaré ses intentions en septembre) et Thibault Coulon restent pour le moment en retrait.