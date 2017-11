Course Paris-Tours : circulation et stationnement perturbés ce week-end

Notamment sur l'Avenue de Grammont.

L'événement attire toujours beaucoup de spectateurs : dimanche c'est la course Paris-Tours avec une arrivée jugée, comme chaque année, en haut de l'Avenue de Grammont. Les coureurs arriveront par la Route de Savonnières, le Pont Saint Sauveur, le Boulevard Jean Royer et la Place de la Liberté... Pour cette 111ème édition, 55 équipes internationale,s élites et espoirs seront engagées.

Le cœur de l'organisation est lui installé avenue Grammont / place Michelet.

Conséquence : des perturbations sont à prévoir...



Samedi 7 octobre : avenue de Grammont côté Est entre les rues Galpin Thiou et Auguste Comte ainsi que la place Michelet ; secteurs où le stationnement sera interdit à partir de 10h et la circulation réduite dès 14h.

Dimanche 8 octobre : route de Savonnières, pont St Sauveur, rue A. Chevalier, Bd J. Royer, Av. de Grammont, les abords de la place Michelet et du Centre Municipal des Sports ainsi que les rues débouchant sur ce parcours.



Afin d'éviter que votre véhicule ne soit emmené en fourrière, observez les interdictions signifiées tout au long des circuits par des panneaux arborant l'arrêté municipal avec la liste des rues concernées.

Les lignes de bus seront perturbées, notamment la 2, la 4 et la 10. Le tram circulera normalement.

Voici un plan ci-dessous (en orange, le stationnement interdit).