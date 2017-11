Un prix national pour Le Court Circuit de Tours ?

"Le café branché sur la vie locale" participe au concours de l'économie sociale et solidaire.

Pour tout vous dire, il nous arrive d'y organiser des interviews...

Depuis 1 an et demi, Le Court Circuit a bien dynamisé la Place de la Victoire de Tours. Il a beau être dans un petit coin, on ne voit que lui. Pour rappel, il s'agit d'un bar-restau un peu différent des autres. Organisé en société coopérative, il ne propose que des produits locaux et on s'y sert soi-même. De la bière au vin en passant par le café torréfié en local, tout est ligérien. Même les meubles ont été réalisés en Touraine, notamment à base de palettes.

Pour les adultes, les enfants ou les associations, l'établissement imaginé par Jeff a vite trouvé sa clientèle. Des habitués ou des curieux qui viennent pour manger au buffet midi et soir, boire un coup au calme ou participer à des activités, des ateliers et des initations (médiation, alimentation, musique...). Le programme est aussi varié que les profils qui poussent la porte du lieu ou s'installent sur ses deux terrasses.

En attendant la confirmation de la réussite économique, ce succès populaire pourrait peut-être permettre à l'établissement d'obtenir un prix via le concours national de l'économie sociale et solidaire qui récompense "les entreprises qui ont de l'audace". On y trouve une association jurasienne venant en aide à des personnes en fin de vie, une association corse qui mène des actions dans les quartiers populaires d'Ajaccio ou une asso qui veut recycler les mégots de cigarettes. Près de 5 000 personnes ont déjà voté et Le Court Circuit est plutôt bien placé. Pour le soutenir, ça se passe ici.

