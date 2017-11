Le Festival du Cirque de Tours devrait revenir en 2019

Découvrez le palmarès de la 1ère édition.

17 000 places étaient disponibles, 15 000 sièges ont été occupés... A écouter Tours Métropole, le 1er Festival International du Cirque qu'elle organisait du 29 au 1er octobre a été un succès.

L'occasion de faire un dernier retour sur l'événement avec le palmarès des prix remis ce dimanche :

Le Turon d'or (Prix du public) a récompensé le Français Pierre Marchand (diabolos) et le Tchèque André Stikan (équilibre)

Le Turon d'argent (Prix du jury) a récompensé les Brésiliens de Global extrem team (motos free style), les Colombiens de Colombien Bikers et les Ukrainiens Olga et Lasy Simet (acrobaties aériennes).

Le Turon de bronze (Prix du jury) est allé à l'Allemand Amédéo Folco (Ronde des animaux ) et aux Colombiens de la Troupe Roblès (funambules).

Le Coup de cœur des enfants a récompensé le numéro d'automate des frères Taquin (Belgique) .



Deux autres prix spéciaux ont été remis :

Le prix spécial Brazil Jack, cirque de Suède a été remis à Pierre Marchand, le virtuose des diabolos.

Le prix "Emotion" (prix du club du cirque) a récompensé le numéro avec éléphants d'Adriana Folco (Allemagne)

Fort de l'affluence enregistrée, Tours Métropole annonce une deuxième édition de son festival. Cette dernière devrait avoir lieu dans deux ans comme l'explique le vice-président à la culture Cédric De Oliveira sur 37 degrés. D'ici là, peut-être que la manifestation fera l'impasse sur les numéros avec les animaux suite à la mobilisation de manifestants animalistes mobilisés depuis plusieurs mois.