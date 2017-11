Découvrez le Kin Ball à Tours

Ce sport originaire du Québec a ses fans à Tours

Le Kin Ball c'est avant tout un gros ballon de 1,22 m de diamètre et trois équipes de 4 joueurs sur un terrain qui doivent selon le moment, soit le faire tomber au sol, soit l'empêcher de tomber au sol. Un match se déroule en 3 manches gagnantes de 13 points et vu qu'il y a trois équipes on peut donc aller jusqu'à 7 manches pour remporter un match, le tout sur un terrain représentant un carré de 21m sur 21m.

Dit comme ça, tout ceci a l'air d'une simplicité exemplaire. Oui mais si vous ajoutez des règles comme l'obligation à ce que tous les joueurs d'une équipe soient en contact avec le ballon au moment de son renvoi, ou encore le fait de devoir éviter un contreur nommé "rapproché", tout ceci devient un peu plus obscur. Pour en savoir un peu plus sur ce sport méconnu et un peu loufoque au premier regard nous avons été rencontrer les membres du Tours Kin Ball Club, le seul club en Indre-et-Loire de ce sport regroupant 400 adeptes en France.

Né en 2014, le TKBC pour les intimes attire aujourd'hui une vingtaine de pratiquants qui se retrouvent tous les jeudis de 20h à 22h au gymnase Mermoz à Tours. Des pratiquants qui ont été séduits à la fois par l'originalité du sport, mais aussi l'ambiance conviviale qui y règne ou encore le fait que ce soit un sport complet faisant travailler les réflexes, le cardio ou encore l'esprit d'équipe. Oui car derrière l'amusement apparent de shooter dans un gros ballon, le Kin Ball est un véritable sport avec ses notions techniques, stratégiques et physiques. Un sport qu'il est possible de découvrir lors d'initiations au TKBC.

