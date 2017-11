[Jeu concours] Gagnez vos places pour la 1ère Love Race de Tours

Ce sera le 1er décembre à la Gloriette.

Après un essai courronné de succès pour la St Valentin à Orléans, la Love Race débarque à Tours le 1er décembre. Un concept inédit en Indre-et-Loire...

Le concept : on court deux par deux, attachés par un lien. En couple, en famille ou entre amis, il ne reste plus qu'à parcourir 5km et à franchir les obstacles plus ou moins difficiles (pas de la boue mais un ring, des structures gonflables, des obstacles humains...). Les départs se feront toutes les 20 secondes de 18h à 21h et bonne nouvelle si vous n'êtes pas sportifs : il n'y a pas de chrono. Les places sont en vente à 13€.

A l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida qui a aussi lieu le 1er décembre, les organisateurs de l'événement reverseront 1€ u Centre LGBT de Touraine pour chaque participant. 1 000 personnes sont attendues et comme Info-Tours.fr est partenaire de cette course fun, on vous offre dès maintenant vos pass pour prendre le départ...

Pour jouer, rien de plus simple : remplissez le formulaire ci-dessous avec votre nom, votre prénom et votre adresse postale. Vous avez jusqu'au dimanche 8 octobre à 20h pour tenter votre chance. Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants.