RUGBY : Une défaite rageante pour l'US Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Il n'a manqué que deux points... Ce dimanche Tours s'est incliné à domicile contre Plouzané. Le score : 16-14. Les pensionnaires de Fédérale 3 n'étaient donc pas loin de la victoire, un succès qui leur aurait permis d'oublier la défaite de la semaine dernière à l'extérieur. Mais non, avec deux essais refusés, de nombreuses fautes et trop d'erreurs dans le jeu les orange et bleu sont battus par une équipe qui joue la montée aussi.

Le prochain match à domicile est prévu le 22 octobre contre Grandchamp. En attendant, Philippe Maitre vous a ramené les photos de la rencontre contre Plouzané...