100% de victoires pour les basketteurs tourangeaux

Le reportage photo d'Info-Tours.fr au match contre Rennes.

Pour voir du spectacle et une équipe qui gagne en ce début de saison à Tours, direction Monconseil. Ce samedi soir, les basketteurs de l'UTBM ont encore assuré en remportant leur 4ème victoire de la saison, et ce en 4 matchs de championnat disputés.

En plus ils étaient opposés à Rennes, un gros morceau de cette poule de Fédérale 2. Très bien lancés dans le premier quart temps, les Tourangeaux menaient de 20 points avant de subir les assauts des Bretons qui ont tenté de revenir. Malgré des passages à vide, l'UTBM a su gérer cette avance et s'impose au final 76-61. Une prestation qui permet à l'équipe de jouer les premiers rôles et de poser comme un candidat sérieux aux plays off, à eux de conserver cette régularité.

Voici les photos de Philippe Maitre...