La chanteuse Shy'm à Tours en mars 2018

La billetterie est ouverte.

La nouvelle animatrice de l'émission Nouvelle Star de M6 est aussi de retour sur scène.

Après avoir été la plus jeune artiste à avoir joué 3 fois à Paris Bercy, après des centaines de Zéniths partout en Europe, Shy’m prépare une nouvelle tournée à Paris et en province en 2018.



L’artiste aux 2 millions d’albums vendus, aux 400 millions de vues sur YouTube, aux 3 NRJ Music Awards et aux 5 millions de fans sur Internet, est attendue à Tours, au Vinci, le jeudi 22 mars 2018 dès 20h et vous pouvez réserver vos places.







Tarifs :

Catégorie OR : 50€

Catégorie 1 : 45€ / CE & GROUPES : 42€

Catégorie 2: 40€

PMR & ACC OR : 45€

PMR & ACC 2 : 40€