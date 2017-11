Le Tours FC encore battu et toujours dernier

Les photos du match par Info-Tours.fr.

Avec le match nul de la semaine dernière à Orléans (1-1), on espérait un signal, le début d’une réaction du TFC, la fin d’une hémorragie qui entraîne le club dans une descente aux enfers depuis le début de la saison. Mais non, ce samedi matin, Tours est toujours dernier de Ligue 2 avec 3 points de retard sur Quevilly-Roeun (19ème) et 4 points sur Lens (18ème) et 9 points de moins que Sochaux (17ème), autant dire un sacré gouffre.



C’est Brest qui a fait du mal aux Tourangeaux lors de cette 10ème journée. Sur le podium du championnat, les Bretons ont attendu la deuxième mi-temps pour trouver la faille mais ont inscrit deux buts d’affilée à la 55ème et à la 64ème minute. Force est de reconnaître que le TFC ne s’est pas découragé et a réagi grâce à Hein à la 84ème. Mais trop tard, le club concède sa 8ème défaite en 10 rencontres, une vraie saignée.



Les photos du match sont à découvrir ci-dessous, elles sont signées Philippe Maitre...