En CDI.

Annonce :

Vous êtes sérieux(se), autonome, organisé(e) et vous avez de très bonnes notions de ménage et de repassage : Atout Ménage recrute à Tours et dans un rayon de 15kms.



L'entreprise propose :

-des missions durables en fonction votre emploi du temps et vos autres activités (temps choisi avec possibilité de temps plein).

-une zone d'intervention étudiée selon votre domicile et vos autres missions.

-une participation aux frais de déplacement (trajets et temps de trajets payés).

-une participation à votre complémentaire santé.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 1 480,30€/mois



Pour vos CV écrivez à florentinbizieux@atoutmenage.fr