A Tours, Pôle Emploi se réorganise

De nouvelles dispositions entrent en vigueur dès octobre.

A compter du 1er octobre 2017, Pôle Emploi se réorganise dans l'agglo de Tours "pour faciliter l’accès à nos services et améliorer la qualité de l’accueil des usagers au sein de nos agences" explique l'institution. Résultat : les demandeurs d’emploi ainsi que les employeurs se verront proposer une nouvelle agence de référence.



Pour localiser votre agence Pôle emploi selon votre lieu de résidence rendez-vous sur pole-emploi-centre.fr ou en agence.



Horaires d’accueil :

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h45 sans rendez-vo us

Du lundi au mercredi de 12h45 à 16h45 sur rendez-vo us

Vendredi de 12h45 à 15h45 sur rendez-vous