La fashion week c'est aussi au CCCOD à Tours

Un défilé y était organisé jeudi soir.

Utiliser des lieux culturels pour des événements privés et commerciaux, c'est de plus en plus fréquent, surtout s'ils ont du cachet. C'est le cas de la grande nef du CCCOD à Tours. Actuellement vide en attendant une nouvelle exposition d'art contemporain cet automne, elle a donc accueilli un défilé du Printemps ce jeudi soir, afin de présenter les collections automne-hiver, et ce en pleine fashion week parisienne.

Si la reconversion temporaire de cette salle à vocations artistique pourra en faire tiquer certains, il faut reconnaître que le site se prête parfaitement à ce type de cérémonial. Longue, profonde, haute... la nef est un espace idéal pour mettre en valeur les mannequins et leurs tenues.

Pendant plus d'une demi-heure, les 300 personnes présentes ont donc pu découvrir les looks tendance des prochains mois... Il y avait notamment beaucoup de carreaux. Il faut bien le dire : une chemise à carreaux, pour homme et surtout pour femme, c'est toujours aussi fashion, vif et élégant. Mais à notre avis, le total look carreaux (avec le pantalon) est plus risqué, voire un peu triste.

En revanche, qu'on se le dise, entre les chaussures lumineuses des enfants (à l'intérêt vraiment très discutable) et les splendides manteaux bleu roi ou jaune ou encore un haut orange du plus bel effet, les saisons froides seront colorées.

Pas trop guindé, incarné par des mannequins naturels et souriants, ce défilé a aussi permis de mettre en valeur les looks "léopard" qui donnent à la fois un aspect sexy, sauvage et rebelle tout en étant passe-partout. Du reste, les manteaux prennent du volume, le cuir met en valeur les formes, le rouge attire le regard, le double motif ne fait pas peur à certaines, et d'autres osent le pull à carreaux. Et comment ne pas parler des costumes ou de la dentelle, des pièces toujours aussi indispensables...

Les mannequins étaient maquillés par les élèves de l'Ecole Esthétique et Cosmétique de Tours, coiffés par les équipes de Brigitte Sicard, habillés par les élèves du BTS Dsign Mode de Choiseul qui exposaient aussi leurs créations dans la salle. Le thème : le blanc. Voici les photos de la soirée par Laurent Depeigne...

Texte : Olivier Collet