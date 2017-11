L'asthme et le diabète : grande cause de l'Assurance Maladie

En Indre-et-Loire, 5000 personnes sont touchées par l'asthme et 20 000 par le diabète

Samedi 30 septembre, la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) d'Indre-et-Loire tiendra un stand d'informations au centre commercial de l'Heure Tranquille entre 14h30 et 17h30. Le but ? Informer et sensibiliser sur les maladies chroniques asthme et diabète.

Problèmes de santé publique, l'asthme et le diabète touchent de plus en plus de monde et de plus en plus de jeunes. Des maladies chroniques que la CPAM suit de près et pour lesquels elle a mis en place un programme d'accompagnement Sophia.

Il faut dire qu'en Indre-et-Loire, près de 5000 personnes sont touchées par l'asthme et 20 000 par le diabète explique-t-on du côté de la CPAM. Autant de personnes éligibles au dispositif Sophia.

Ce programme d'accompagnement, mis en place avec son médecin traitant permet de s'informer sur la maladie, propose des conseils pour adapter son mode de vie afin de limiter l'impact de la maladie sur son quotidien, comprendre les complications possibles... En ligne, sur le site dédié, mais aussi par téléphone avec des infirmiers-conseillers, le patient peut ainsi obtenir un suivi et un programme personnalisé.

« Sophia est un relais, une aide gratuite et sans engagement que nous mettons en place parce que nous nous sommes rendus compte que les maladies chroniques et notamment l'asthme sont parfois mal contrôlés » explique Françoise ADJEMI, déléguée à la prévention à la CPAM. Ce dispositif déjà en place pour le diabète s'ouvre dorénavant donc à l'asthme. « Pour être éligible il faut avoir eu deux délivrances de traitements liés à la pathologie dans l'année écoulée ».

Un service que la CPAM fera découvrir samedi donc à l'Heure Tranquille aux côtés de professionnels de santé (tabacologue, diététicienne, infirmière...) et d'associations (Association française des diabétiques, Espace Souffle, Comité des maladies respiratoires...).