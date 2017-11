Mairie de Tours : Christophe Bouchet sort du bois pour devenir maire

Il est candidat à la succession de Serge Babary.

Dimanche, le maire de Tours Serge Babary a été élu sénateur Les Républicains d'Indre-et-Loire. Pour honorer son nouveau mandat de parlementaire, celui qui a été élu en 2014 (et promettait d'être 100% maire à l'inverse de son prédecesseur sénateur-maire Jean Germain) doit démissionner car le cumul est désormais interdit. Il n'a pas encore envoyé sa lettre au préfet d'Indre-et-Loire comme c'est la règle mais dans sa majorité l'avenir s'organise. Ainsi, et sans surprise, l'adjoint au tourisme et au rayonnement Christophe Bouchet s'est déclaré auprès de ses collègues élus ce mercredi. C'est le premier.

Il a envoyé ce petit mot : "Certains sujets nous opposent mais nous partageons cette notion d’engagement au service de cette Ville de Tours que nous aimons tant. Rentrer dans le cercle des 22 Métropoles de France était un vrai challenge. Maintenant, il est de notre responsabilité que notre ville continue à se développer et à rayonner. L’enjeu est de taille. C’est pourquoi j’ai décidé d’être candidat au poste de Maire de Tours."

Dans les prochaines semaines, une fois la procédure de succession officiellement enclenchée, Christophe Bouchet devra convaincre ses partenaires LR et UDI au sein d'un grand oral. Pour réussir cette étape, l'actuel adjoint au rayonnement devra notamment fédérer autour de son projet. Ce dernier s'articule autour de deux grands thèmes : le développement durable et la santé. Deux thèmes sur lesquels il compte s'appuyer pour faire de Tours, "une ville d'excellence". Il souhaite aussi une première adjointe actuellement conseillère municipale.

Puis il y aura vote car d'autres candidats sont annoncés. Parmi eux, Xavier Dateu ou Thibault Coulon. Pour l'emporter, il leur faut plus de 21 soutiens parmi les 42 élus. Et une validation du conseil municipal. Cela devrait être réglé dans un mois. D'ici là, les paris sont ouverts sur le nom du vainqueur...

Lire l'interview de Christophe Bouchet sur 37 degrés