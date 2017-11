Des champions du monde pour un gala d’arts martiaux à Tours

C’est samedi soir au Palais des Sports.

Les fans de judo ou de jujitsu vont être servis ce week-end à Tours : samedi soir, le Palais des Sports accueille un grand gala d’arts martiaux à l’occasion des 70 ans de la Fédération Française de Judo : « on l’a conçu après une rencontre entre la ligue de judo du Centre-Val de Loire et la ligue d’Aquitaine » explique Lionel Hérin, président du comité départemental d’Indre-et-Loire.

Pendant près de 3h, 11 combats mixtes de 3 minutes et un grand nombre d’animations vont se succéder dans la salle Grenon habituellement dédiée au volley : « nous aurons la moitié de l’équipe de France de jujitsu et dans les combattants de judo les N°2 et 3 de l’équipe de France » poursuit Lionel Hérin qui bosse sur le dossier depuis un an.

Au programme dès 19h : démonstration des enfants du département d’Indre-et-Loire, présentation des équipes avec l’association Salsa Rica (danse brésilienne), une démonstration de kata avec deux Français champions du monde (les frères Jeuffroy), également champions d’Europe. Suivront 3 premiers combats, une battle de hip hop entre deux groupes, 3 autres combats, une seconde battle, un entracte, une démonstration d’aïkido et enfin 5 combats.

Autre point important : les combats seront jugés par deux arbitres mondiaux dont qui a officié aux derniers championnats du monde de judo et un qui a jugé le championnat du monde de jujitsu. 2 ans après l’accueil du multiple champion Teddy Riner qui avait rempli le Palais des Sports, le comité départemental de judo espère cette fois accueillir environ 1 500 personnes et prévoit de faire un grand événément majeur autour des arts martiaux tous les deux ans.

Les réservations sont ouvertes auprès du comité (cdjudo37@orange.fr ou sur place ce samedi 30 septembre, possibilité de paiement par carte bleue).

Photo : Teddy Riner avec Salsa Rica à Tours en 2014 par Pascal Bourdieu.