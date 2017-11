Omar Sy en médecin et en avant première lundi à Tours

L'acteur vient présenter "Knock" le 2 octobre.

Knock, c'est l'histoire d'un médecin un peu filou qui arrive dans une petite commune française que l'on imagine en luitte pour ne pas devenir un désert médical... Entre espoir et méfiance, le personnage joué par Omar Sy et sa classe habituelle va tenter de comprendre du mieux les habitants du village, avec son humour caractéristique et ses trucs pour déceler des maladies réelles ou omaginaires. Tout semble bien se passer, sa méthode parait imparable pour faire fortune, jusqu'à ce que son passé de ripoux refasse surface...

L'une des comédies de l'automne, qui sortira sur tous les écrans le 18 octobre, sera projetée en avant première lundi 2 octobre au CGR des Deux-Lions à Tours. Omar Sy sera là avec la réalisatrice Lorraine Lévy mais aussi les actrices Ana Girardot (vue dans l'excellente série Les Revenants), Hélène Vincent (La Vie est un long fleuve tranquille) et Audrey Dana (on se souvient d'elle dans le superbe Welcome).

Le film débutera à 20h15. Voici la bande annonce (qui en dévoile sans doute trop...) :