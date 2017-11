4 chefs tourangeaux régalent les donneurs de sang

C’est vendredi à l’Hôtel de Ville de Tours.

Ce 29 septembre, c’est la fête du don du sang à l’Hôtel de Ville de Tours. De 12h30 à 18h30, plus de 200 personnes sont attendues, on leur prélèvera leur sang afin de reconstituer les stocks destinés aux transfusions de malades et juste après elles pourront se régaler avec des verrines préparées par 4 grands chefs tourangeaux.

Le schéma de cet événement est bien rôdé… La Table Ronde Française, le Club 41, Ladies Circle et le Club Agora l’organisent pour la 9ème année consécutive : « ce sera exactement pareil que l’an dernier avec quelques ajustements » nous indique Eric Jubault, l’un des 35 bénévoles mobilisés pour cette journée.

Les ajustements dont il parle, les voici : « on va augmenter le nombre de médecins et d’infirmières présents au secrétariat afin de réduire le délai d’attente car en 2016 il fallait parfois patienter plus d’une heure avant un don. » Dès l’entrée de l’Hôtel de Ville, les donneurs potentiels seront également accueillis et prévenus des éventuelles contre-indications afin de ne pas attendre inutilement (par exemple, il faut faire au moins 50kgs et ne pas avoir été exposé au papillomavirus lors d’un voyage cet été, plus d’infos en cliquant ici).

« On avait vraiment envie de créer un grand événement autour du don du sang à cette période, à la sortie de l’été. Les gens ne donnent pas beaucoup pendant les vacances, septembre et octobre sont donc des mois compliqués pour l’Établissement Français du Sang dont les besoins sont toujours les mêmes. Nous voulons aussi proposer autre chose que les dons dans des salles ou camions peu agréables d’où la présence des chefs pour la collation obligatoire après le don » ajoute encore Eric Jubault qui espère ainsi rajeunir la population des donneurs, et en fidéliser certains qui pourront revenir tout au long de l’année (on peut participer jusqu’à 6 fois par an).

1 600 verrines seront donc confectionnées par les restaurateurs partenaires de l’événement (800 salées, 800 sucrées). « De quoi se faire plaisir en partant, avec une qualité gastronomique. » Et voici les noms des 4 cuisiniers : Maximilien Bridier (restaurant La Roche Le Roy à Tours), Thierry Jimenez (L’Auberge du XIIème siècle à Saché), Julien Perrodin (Le Barju à Tours) et Mickaël Teluk (L’Arôme à Tours). Chacun fera 400 verrines, 200 sucrées et 200 salées, avec des produits de saison. Les recettes seront révélées au dernier moment. Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour goûter (à noter que l’an dernier, un tiers des 242 donneurs s’était décidé au dernier moment, séduit par les bénévoles assurant la promotion de ce don du sang gastronome dans les rues de Tours).

Olivier Collet

Don du sang vendredi de 12h30 à 18h30 en mairie de Tours, entrée par le péristyle Place Jean Jaurès.