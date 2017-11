Un nouveau défenseur au Tours FC : Anthony Lippini

Ancien d'Ajaccio, il s'engage pour deux ans.

20ème de Ligue 2 avec 2 points en 9 matchs (dont un vendredi dernier après un nul 1-1 à Orléans), le Tours FC a encore besoin de se renforcer pour empêcher ses adversaires de marquer et sauver sa peau.

Ce lundi, à 4 jours de la réception compliquée de Brest (4ème), le club annonce une nouvelle arrivée dans son effectif : Anthony Lippini, 28 ans. Cet ancien de l'AC Ajaccio, évoluant au poste de défenseur, signe pour deux saisons.

"Formé au Montpellier HSC, Anthony fait ses premiers pas avec l’équipe professionnelle (Ligue 2) en fin de saison 2007-2008 où il débute une rencontre contre le Grenoble Foot 38 à seulement 19 ans. Un peu plus d’un an après ses débuts, le défenseur droit quitte l’Hérault et fait un passage d’une saison à Troyes avant de retrouver sa Corse natale et l’AC Ajaccio en 2010" explique le club dans un communiqué. Anthony Lippini a ainsi participé à la montée des Corses en Ligue 1 et a joué dans l'élite de 2011 à 2013. Il est ensuite apssé par Clermont avant un retour sur l'Île de beauté.

Photo : Tours FC.