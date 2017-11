Marathon, 10&20km de Tours : les héros et les rigolos

Le grand reportage photo d'Info-Tours.fr.

Depuis 35 ans, les 10&20km de Tours marquent la rentrée sportive. Rejoints depuis 2014 par le marathon, ils rassemblent les amoureux du sport, celles et ceux qui veulent à la fois relever des défis et les coureurs du dimanche qui ont envie de profiter d'une belle expérience sportive et ludique au moins une fois dans l'année.

Cette édition 2017 n'a pas échappé à la règle. Les Kényans étaient là pour assurer le show que ce soit sur le marathon (couru en 2h30) ou les 10km (en 30 minutes). Il y avait aussi le Père Noël, la mariée, l'Américain, des concurrents à frous-frous, un coureur pieds nus... Des tenues insolites qui n'ont pas empêché ces joyeux Tourangeaux de terminer le parcours et de prendre du bon temps de repos en bord de Loire une fois la ligne d'arrivée franchie, le tout avec la paëlla traditionnelle.

Et puis bien sûr, comment ne pas avoir une nouvelle fois une grosse pensée émue pour Rémi Raison, victime d'un arrêt cardiaque juste avant l'arrivée des 20km.

Voici les photos de Laurent Depeigne et Philippe Maitre...